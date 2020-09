Roma, ‘Operazione Monsone’, smantellato sistema corruttivo nella gestione del commercio ambulante (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alle prime luci dell’alba i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza insieme a Polizia Locale di Roma Capitale hanno dato esecuzione, su delega della Procura della Repubblica di Roma, a un’ordinanza di misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di Roma, nei confronti di 18 persone. Otto sono in carcere, dieci agli arresti domiciliari. Le accuse Sono accusati, a seconda dei casi, di: associazione per delinquere, corruzione, estorsione, induzione indebita a dare o promettere utilità, rivelazione del segreto d’ufficio, abusiva attività finanziaria. Contestata anche l’ipotesi di usura con tassi di interesse superiori al 500%. Inoltre è stato effettuato il sequestro preventivo di un milione di euro. Il collaudato sistema ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alle prime luci dell’alba i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza insieme a Polizia Locale diCapitale hanno dato esecuzione, su delega della Procura della Repubblica di, a un’ordinanza di misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di, nei confronti di 18 persone. Otto sono in carcere, dieci agli arresti domiciliari. Le accuse Sono accusati, a seconda dei casi, di: associazione per delinquere, corruzione, estorsione, induzione indebita a dare o promettere utilità, rivelazione del segreto d’ufficio, abusiva attività finanziaria. Contestata anche l’ipotesi di usura con tassi di interesse superiori al 500%. Inoltre è stato effettuato il sequestro preventivo di un milione di euro. Il collaudato...

virginiaraggi : Un altro colpo per i clan Casamonica e Spada: arrestati 5 esponenti e smantellata piazza di spaccio nella periferia… - FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - romeoagresti : Nell’operazione #Juve-#Roma per #Dzeko, seppur in trattativa separata, #DeSciglio è parte integrante del discorso:… - 16_opamp : RT @AdriMCMLXI: #Roma: I fratelli #Tredicine arrestati nell’operazione sul racket delle bancarelle Tra gli arrestati nell’ambito dell’ope… - NDecristofaro : RT @AdriMCMLXI: #Roma: I fratelli #Tredicine arrestati nell’operazione sul racket delle bancarelle Tra gli arrestati nell’ambito dell’ope… -