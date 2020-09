Roma, nuovo sospetto caso di Covid all’Highlands Institute: classe in isolamento (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un nuovo possibile caso di positività al Covid ha coinvolto l’Highlands Institute di Roma. Già la settimana scorsa, nella scuola cattolica di Viale della Scultura, un caso di coronavirus aveva coinvolto una classe: un alunno era risultato positivo, per questo anche tutti i suoi compagni sono stati posti in isolamento, come da protocollo. Stessa misura presa nella giornata di ieri per il I Liceo Scientifico Internazionale. L’istituto ha infatti reso nota la sospetta positività al Covid 19 di alcune Consacrate che operano nella scuola a sostegno della formazione dei ragazzi. Attualmente sono in corso le verifiche del caso, le Consacrate intanto si sono sottoposte alla misura di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 settembre 2020) Unpossibiledi positività alha coinvolto l’Highlandsdi. Già la settimana scorsa, nella scuola cattolica di Viale della Scultura, undi coronavirus aveva coinvolto una: un alunno era risultato positivo, per questo anche tutti i suoi compagni sono stati posti in, come da protocollo. Stessa misura presa nella giornata di ieri per il I Liceo Scientifico Internazionale. L’istituto ha infatti reso nota la sospetta positività al19 di alcune Consacrate che operano nella scuola a sostegno della formazione dei ragazzi. Attualmente sono in corso le verifiche del, le Consacrate intanto si sono sottoposte alla misura di ...

virginiaraggi : Ancora #StradeNuove. Siamo in via Nemorense, nel quadrante nord est di Roma. Ecco il nuovo asfalto nel tratto tra P… - Radio1Rai : Il suo nuovo album si chiama #Nuda ?e ha già annunciato le date in cui incontrerà i suoi fan a #Milano, #Roma,… - Raiofficialnews : “Andremo in viaggio con @UlisseRai1 “volando” nel cielo di Roma per ammirare dall'alto e con un nuovo linguaggio le… - baloi361 : RT @virginiaraggi: Ancora #StradeNuove. Siamo in via Nemorense, nel quadrante nord est di Roma. Ecco il nuovo asfalto nel tratto tra Piazza… - andyrinaldi1971 : @AleCat_91 Commisso:'o mi fanno radere al suolo il Franchi o vado a Campi'. Si prepara il preliminare del nuovo Fra… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nuovo Incontrarsi di nuovo a Roma Il Sole 24 ORE Covid, altri 30 contagiati in provincia di Latina. Oggi vertice in prefettura

Dai 41 casi del 21 settembre ai 30 di ieri. Nel giorno in cui l'intero Lazio è la prima regione in Italia per numero di nuovi contagi, anche in provincia di Latina la curva del covid continua inesorab ...

Scuola, l’incognita dello sciopero dei sindacati di base del 24 e 25 settembre

Mentre i sindacati confederali insieme a Snals e Gilda hanno deciso di non scioperare perché, viste le mille difficoltà legate alla riapertura delle scuole, «non è il momento di ricorrere ad azioni de ...

Dai 41 casi del 21 settembre ai 30 di ieri. Nel giorno in cui l'intero Lazio è la prima regione in Italia per numero di nuovi contagi, anche in provincia di Latina la curva del covid continua inesorab ...Mentre i sindacati confederali insieme a Snals e Gilda hanno deciso di non scioperare perché, viste le mille difficoltà legate alla riapertura delle scuole, «non è il momento di ricorrere ad azioni de ...