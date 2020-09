Roma, Kalinic si offre come vice-Dzeko: la società vuole un profilo giovane (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’ufficialità del trasferimento di Alvaro Morata alla Juventus esclude l’approdo di Edin Dzeko alla corte di Andrea Pirlo. Il centravanti bosniaco resterà nella capitale, ma la Roma sarà comunque obbligata ad intervenire sul mercato per prelevare un’alternativa che permetta al numero nove di tirare il fiato. Lo scorso anno era stato Kalinic a svolgere quel … L'articolo Roma, Kalinic si offre come vice-Dzeko: la società vuole un profilo giovane Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’ufficialità del trasferimento di Alvaro Morata alla Juventus esclude l’approdo di Edinalla corte di Andrea Pirlo. Il centravanti bosniaco resterà nella capitale, ma lasarà comunque obbligata ad intervenire sul mercato per prelevare un’alternativa che permetta al numero nove di tirare il fiato. Lo scorso anno era statoa svolgere quel … L'articolosi: la societàun

MomentiCalcio : #Roma, #Kalinic vorrebbe tornare nella capitale - sportli26181512 : #Roma, serve il vice Dzeko: spunta un'idea per Fonseca: Il tecnico sarebbe felice di riavere Kalinic ma la società… - P_Rocchetti87 : @tottimitico Questo è il mercato della Roma finora. Non è detto che arriverà ma Kalinic sta aspettando una chiamata da Trigoria - P_Rocchetti87 : @Pablit0rm Kalinic aspetta la Roma, è un dato di fatto. Se non ti affidi ad un direttore sportivo hai chiaramente delle difficoltà - JioH501 : Vedere ancora accostato alla Roma il nome di Kalinic mi irrita. -