Roma, approvato il Piano finanziario Ta.Ri. 2020: diminuisce la tassa sui rifiuti (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Giunta Capitolina ha approvato il Piano economico-finanziario 2020 per la determinazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), che ora verrà sottoposto alla valutazione dell’Assemblea Capitolina. Anche per effetto delle riduzioni adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza Covid-19, il prelievo complessivo a carico dell’utenza sarà pari a circa 756 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai quasi 763 milioni del 2019 e ai 771 milioni del 2018. Il Piano finanziario di Roma Capitale prevede un’ulteriore agevolazione a favore di tutte le utenze, domestiche e non domestiche, che hanno ricevuto pregiudizio economico dall’emergenza sanitaria da Covid-19: il pagamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Giunta Capitolina haileconomico-per la determinazione dellasui(Ta.Ri.), che ora verrà sottoposto alla valutazione dell’Assemblea Capitolina. Anche per effetto delle riduzioni adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza Covid-19, il prelievo complessivo a carico dell’utenza sarà pari a circa 756 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai quasi 763 milioni del 2019 e ai 771 milioni del 2018. IldiCapitale prevede un’ulteriore agevolazione a favore di tutte le utenze, domestiche e non domestiche, che hanno ricevuto pregiudizio economico dall’emergenza sanitaria da Covid-19: il pagamento ...

CorriereCitta : Roma, approvato il Piano finanziario Ta.Ri. 2020: diminuisce la tassa sui rifiuti - PressMareItalia : Si è tenuta a #Roma, l’Associazione che rappresenta l’industria navalmeccanica italiana e che ha approvato il Bilan… - LeoWolf1992 : RT @ilRomanistaweb: ?? Il Ministro ha annunciato che giovedì dovrebbe essere approvato un nuovo documento per la graduale riapertura degli i… - ilRomanistaweb : ?? Il Ministro ha annunciato che giovedì dovrebbe essere approvato un nuovo documento per la graduale riapertura deg… - sportli26181512 : Spadafora, legge riforma sport non si fermerà: (ANSA) - ROMA, 23 SET - 'Non ho ancora letto il documento approvato… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma approvato Roma, approvato il Piano finanziario Ta.Ri. 2020: diminuisce la tassa sui rifiuti Il Corriere della Città Roma-Juventus, all'Olimpico 250 operatori sanitari

ROMA - Via libera ai mille tifosi all'Olimpico. La Regione Lazio ha approvato l'ingresso di un numero limitato di tifosi per la gara di domenica tra Roma e Juventus. I tifosi che assisteranno dal vivo ...

Migranti, un compromesso privo di coraggio e visione

Giuseppe Conte ha più che mai bisogno di una sponda a Bruxelles perché a Roma si accinge a cedere (o almeno a dar ... un piano che dovrebbe modificare ciò che lo stesso Conte aveva approvato da ...

ROMA - Via libera ai mille tifosi all'Olimpico. La Regione Lazio ha approvato l'ingresso di un numero limitato di tifosi per la gara di domenica tra Roma e Juventus. I tifosi che assisteranno dal vivo ...Giuseppe Conte ha più che mai bisogno di una sponda a Bruxelles perché a Roma si accinge a cedere (o almeno a dar ... un piano che dovrebbe modificare ciò che lo stesso Conte aveva approvato da ...