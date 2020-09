Roland Garros: oggi cinque azzurri in campo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Mentre il torneo ATP di Amburgo entra nel vivo delle competizioni, con Fabio Fognini finalmente tornato a vincere, in Francia proseguono le qualificazioni del Roland Garros. Lo slam parigino, eccezionalmente spostato e in programma dal 21 settembre all’11 ottobre, sta tenendo vivo il sogno di molti italiani. In attesa del tabellone principale, scopriamo quali azzurri continuano la loro avventura nelle qualificazioni dell’evento su terra rossa più importante del mondo. In campo anche Cecchinato, semifinalista 2018 Qui tutto è così speciale per me, è stato il miglior torneo della mia vita. Ho bisogno di rimanere concentrato, così da arrivare vicino al mio gioco di due anni fa”. Così si è espresso Marco Cecchinato, semifinalista del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Mentre il torneo ATP di Amburgo entra nel vivo delle competizioni, con Fabio Fognini finalmente tornato a vincere, in Francia proseguono le qualificazioni del. Lo slam parigino, eccezionalmente spostato e in programma dal 21 settembre all’11 ottobre, sta tenendo vivo il sogno di molti italiani. In attesa del tabellone principale, scopriamo qualicontinuano la loro avventura nelle qualificazioni dell’evento su terra rossa più importante del mondo. Inanche Cecchinato, semifinalista 2018 Qui tutto è così speciale per me, è stato il miglior torneo della mia vita. Ho bisogno di rimanere concentrato, così da arrivare vicino al mio gioco di due anni fa”. Così si è espresso Marco Cecchinato, semifinalista del ...

