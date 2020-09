Rocket League diventa ufficialmente free to play (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo anni di successi Rocket League ha adottato ufficialmente il modello free to play, tramite un nuovo aggiornamento sono state inoltre inserite alcune novità.Prima di tutto i giocatori potranno importare i propri salvataggi nei loro account Epic Game e potranno tenere tutti gli oggetti epici sbloccati in precedenza. Inoltre sarà da oggi possibile donare il 5% dei crediti spesi ad un determinato creatore, al fine di supportarlo."Il calcio incontra ancora una volta le corse automobilistiche nel tanto atteso seguito dell'amato gioco in arena basato sulle leggi della fisica, battle-car acrobatiche supersoniche a razzi!Un gioco d'azione e sport futuristico, Rocket League® equipaggia i giocatori con veicoli pieni di potenziamenti, che possono andare a ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo anni di successiha adottatoil modelloto, tramite un nuovo aggiornamento sono state inoltre inserite alcune novità.Prima di tutto i giocatori potranno importare i propri salvataggi nei loro account Epic Game e potranno tenere tutti gli oggetti epici sbloccati in precedenza. Inoltre sarà da oggi possibile donare il 5% dei crediti spesi ad un determinato creatore, al fine di supportarlo."Il calcio incontra ancora una volta le corse automobilistiche nel tanto atteso seguito dell'amato gioco in arena basato sulle leggi della fisica, battle-car acrobatiche supersoniche a razzi!Un gioco d'azione e sport futuristico,® equipaggia i giocatori con veicoli pieni di potenziamenti, che possono andare a ...

Gameblog : GRA-TUIT ! #RocketLeague #Gratuit - Tonnozeta : Vorrei chiedere una cosa per chi ha Rocket League, per qualche ragione mi dice che ho i salvataggi corrotti su Swit… - lunapop8 : ??Festeggiamo ROCKET LEAGUE diventato GRATIS! - Lucamont77 : #RocketLeague #ps4 #Xbox Rocket League è disponibile gratis su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch… - GamingToday4 : Rocket League è disponibile gratis su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch -