Ritorno al ristorante di TheFork, ecco dove mangiare a metà prezzo a Roma (Di mercoledì 23 settembre 2020) Metà prezzo in tremila locali: TheFork lancia "Ritorno al ristorante" che l'app di prenotazioni online definisce "la più grande iniziativa di sempre" per supportare il settore della ristorazione. Dal 17 settembre al 17 novembre, circa 3.000 ristoranti partner in Italia offriranno sconti del 50% alla cassa, tra questi una speciale selezione per chi vuole provare l'iniziativa a Roma. "Ritorno al ristorante" è l'evento gastronomico dell'autunno 2020 di TheFork ideato con il sostegno di altri grandi marchi del settore come S. Pellegrino, main Partner dell'iniziativa, e Identità Golose. Da oggi fino al 17 novembre nei 22 paesi in cui opera l'azienda, 10.000 ristoranti partner proporranno una ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Metàin tremila locali:lancia "al" che l'app di prenotazioni online definisce "la più grande iniziativa di sempre" per supportare il settore della ristorazione. Dal 17 settembre al 17 novembre, circa 3.000 ristoranti partner in Italia offriranno sconti del 50% alla cassa, tra questi una speciale selezione per chi vuole provare l'iniziativa a. "al" è l'evento gastronomico dell'autunno 2020 diideato con il sostegno di altri grandi marchi del settore come S. Pellegrino, main Partner dell'iniziativa, e Identità Golose. Da oggi fino al 17 novembre nei 22 paesi in cui opera l'azienda, 10.000 ristoranti partner proporranno una ...

Bancarotta fraudolenta nel suo ristorante, Serena Grandi condannata a Rimini

Bancarotta fraudolenta nel suo ristorante. Questa l'accusa nei confronti di Serena Grandi, al secolo Serena Faggioli, condannata a due anni e due mesi di reclusione dal pm del tribunale di Rimini. La ...

