Il Riso freddo con tonno zucchine ed olive è un'ottima alternativa per questi giorni di caldo, ma anche per i pasti al sacco. Potete preparare questa ricetta ed utilizzarla come pranzo in ufficio o al mare. Vedrete che comodità, vediamo insieme i passaggi Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 300 g di Riso per insalate1 zucchina grande150 g di tonno in scatola (peso netto sgocciolato)25 olive nere e verdiSale fino q.b.Olio evo q.b.1 spicchio d'aglio2 foglie di basilicoPeperoncino macinato q.b. (opzionale)Per preparare il iniziamo mettendo una pentola piena di acqua sul fuoco dove andremo a cuocere il Riso non appena l'acqua sarà arrivata ad ebollizione. Intanto prepariamo gli ingredienti: preparate una tazzina con olio extravergine di oliva, aglio e peperoncino. Useremo la tazzina per ...

