Rione Libertà | Mastella | “Acqua pulita | querele per chi ha detto cose ignobili”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’acqua è: i cittadini delLibertà possono berla. Quanta ignobile speculazione politica nei giorni precedenti le elezioni”. Così su facebook il sindaco di Benevento Clementeritorna sulla vicenda che ha caratterizzato la vigilia del voto per le regionali: la non potabilità dell’acqua alLibertà. Problema superato, ora, assicura l’inquilino di palazzo Mosti: “I parametri sono nella norma prevista per legge. Ho dato mandato di querelare quanti in quei giorni andando fuori le righe politiche hannosconclusionate e ignobili come se io avessi avvelenato i pozzi. Mai ho fatto politica così. La ritenevo e la ritengo immorale”. Di seguito ...