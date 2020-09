Rinnovabili, Germania davanti ad una scelta sulla politica dei sussidi (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – La Germania è la nazione europea con il maggior numero di centrali energetiche eoliche e fotovoltaiche. Gli investimenti in questa direzione sono cominciati negli anni 90 grazie ad una politica di sussidi molto attraente, mirati soprattutto alle piccole e medie imprese. Sono proprio queste imprese che in questi giorni stanno valutando se continuare la propria attività, a causa del fatto che le agevolazioni stanno per terminare. Nella peggiore delle ipotesi, la Germania rischia di perdere l’equivalente dell’energia generata da 4 centrali nucleari nel solo 2021, ed ancora non ci sono piani sicuri per rimpiazzarla. Berlino sta dunque lanciando una versione aggiornata della sua legge per le energie Rinnovabili, che il governo si prepara a discutere oggi, 23 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Laè la nazione europea con il maggior numero di centrali energetiche eoliche e fotovoltaiche. Gli investimenti in questa direzione sono cominciati negli anni 90 grazie ad unadimolto attraente, mirati soprattutto alle piccole e medie imprese. Sono proprio queste imprese che in questi giorni stanno valutando se continuare la propria attività, a causa del fatto che le agevolazioni stanno per terminare. Nella peggiore delle ipotesi, larischia di perdere l’equivalente dell’energia generata da 4 centrali nucleari nel solo 2021, ed ancora non ci sono piani sicuri per rimpiazzarla. Berlino sta dunque lanciando una versione aggiornata della sua legge per le energie, che il governo si prepara a discutere oggi, 23 ...

