Renzi | Giani e il flop toscano di Italia Viva | «Ha voluto farsi la lista | senza avremmo l’8%»

meb : Bella la piazza di Fucecchio! Con Matteo Renzi, Carlo Calenda e Eugenio Giani per la Toscana del fare… - RaRobyscorpione : RT @Gauro5: Adesso che Giani ha vinto tutti se ne prendono il merito. Quando Mentana lo considerava “a rischio” era il “candidato di Renzi”. - Nozucchero : RT @Gauro5: Adesso che Giani ha vinto tutti se ne prendono il merito. Quando Mentana lo considerava “a rischio” era il “candidato di Renzi”. - MarianoFilippi : RT @Gauro5: Adesso che Giani ha vinto tutti se ne prendono il merito. Quando Mentana lo considerava “a rischio” era il “candidato di Renzi”. - gipaper : #giani DemoRenziano ringrazia Maria di Montenero. Gli è andata bene in #Toscana2020 invece di ringraziare chi ti ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Giani

In Campania il 70% degli elettori 5Stelle ora sceglie il centrosinistra. Il flop dell’asse giallorosso in Liguria: i due alleati cedono quote a Toti. E in Veneto tutti pagano tributo a Zaia ...L’ex premier: «Avevamo concordato che non ci sarebbe stata. Noi irrilevanti? Numericamente sì, ma Eugenio l’ho scelto io» Senatore Matteo Renzi, a stare ai numeri Giani avrebbe vinto anche senza Itali ...