Renzi a TPI: “Conte? È il leader de facto del centrosinistra” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Renzi a TPI: “Conte? E’ il leader de facto del centrosinistra” Matteo Renzi torna a parlare a TPI con un’intervista video condotta dal direttore Giulio Gambino. Un colloquio di trenta minuti all’indomani del voto sulle Regionali 2020 e sul referendum per il taglio dei parlamentari. “Oggi Conte è il presidente del Consiglio di un’alleanza di centrosinistra e quindi è il leader di una alleanza di centrosinistra. È stato un buon premier in Europa perché ha spostato l’Italia dalla posizione anti europea a filo europea però non mi è piaciuto il Conte I sul reddito di cittadinanza e sui decreti sicurezza”, commenta Renzi. Di seguito l’intervista-video ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020)a TPI: “Conte? E’ ildedel centrosinistra” Matteotorna a parlare a TPI con un’intervista video condotta dal direttore Giulio Gambino. Un colloquio di trenta minuti all’indomani del voto sulle Regionali 2020 e sul referendum per il taglio dei parlamentari. “Oggi Conte è il presidente del Consiglio di un’alleanza di centrosinistra e quindi è ildi una alleanza di centrosinistra. È stato un buon premier in Europa perché ha spostato l’Italia dalla posizione anti europea a filo europea però non mi è piaciuto il Conte I sul reddito di cittadinanza e sui decreti sicurezza”, commenta. Di seguito l’intervista-video ...

youngezio23 : Matteo Renzi intervistato da TPI - ChicoCayetano : RT @rosadineve: 'Cresceremo ancora. Siamo a 3 punti dal M5S. Non rientrerò nel PD e non chiederò un rimpasto di Governo'... - alian_maria : RT @rosadineve: 'Cresceremo ancora. Siamo a 3 punti dal M5S. Non rientrerò nel PD e non chiederò un rimpasto di Governo'... - chipswilliams1 : Un giornalista che fa domande cercando di “punzecchiare” Renzi per fare nomi e mettere zizzania! Ma Renzi molto bra… - rosadineve : 'Cresceremo ancora. Siamo a 3 punti dal M5S. Non rientrerò nel PD e non chiederò un rimpasto di Governo'... -

Se fossi lui, me la giocherei. Per tanti mondi è più rassicurante, come per l'Europa. Non gli credo quando dice che non ha ambizioni nazionali, ma è giusto che lo dica". Così Matteo Renzi, leader di ...

Se fossi lui, me la giocherei. Per tanti mondi è più rassicurante, come per l'Europa. Non gli credo quando dice che non ha ambizioni nazionali, ma è giusto che lo dica". Così Matteo Renzi, leader di ...