Renato Zero | Il Covid è figlio del consumismo

"Il Covid è figlio del consumismo", a sostenerlo è stato Renato Zero durante la conferenza stampa andata in scena su Zoom in cui ha presentato il suo ultimo disco 'Zerosettanta'. Durante l'evento il cantate – che il 30 settembre compirà 70 anni – ha sottolineato come la "spesa gigantesca e spesso inutile" sia la responsabile nella diffusione del virus."La speranza – ha continuato - io la esercito come gli altri uomini perché penso che stare insieme in un momento come questo ci renderà migliori e magari avremo un altro Beethoven o un altro Pasolini.Il cantante, inoltre, si augura che la pandemia possa portare qualcosa positivo.

