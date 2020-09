Renato Zero festeggia con tre dischi di inediti | «Il mio compleanno si festeggia così | con la mia penna ancora calda di scrittura e con il microfono acceso»

Renato Zero festeggia con tre dischi di inediti: «Il mio compleanno si festeggia così : con la mia penna ancora calda di scrittura e con il microfono acceso» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Esce il 30 settembre “ZeroSETTANTA – VOLUME TRE”, il primo dei tre dischi che Renato Zero, 50 milioni di album venduti all’attivo, ha deciso di regalare e regalarsi per il suo compleanno. A solo un anno di distanza da Zero Il Folle (certificato Oro), e dalla speciale Collection Mille e Uno Zero, Renato Zero torna sulle scene con un progetto clamoroso, imprevedibile, spiazzante, sorprendente, che ancora una volta fa la Rivoluzione. Nel mondo delle playlist, nello scenario della musica liquida, Renato consegna alle stampe quaranta brani inediti: un cofanetto prezioso, un giro di boa per una carriera unica, un compendio declinato al futuro dell’Artista che ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 23 settembre 2020) Esce il 30 settembre “SETTANTA – VOLUME TRE”, il primo dei treche, 50 milioni di album venduti all’attivo, ha deciso di regalare e regalarsi per il suo. A solo un anno di distanza daIl Folle (certificato Oro), e dalla speciale Collection Mille e Unotorna sulle scene con un progetto clamoroso, imprevedibile, spiazzante, sorprendente, cheuna volta fa la Rivoluzione. Nel mondo delle playlist, nello scenario della musica liquida,consegna alle stampe quaranta brani: un cofanetto prezioso, un giro di boa per una carriera unica, un compendio declinato al futuro dell’Artista che ...

