Regionali, il record di Mario Casillo: da solo vale quanto la Lega a Napoli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Mario Casillo batte tutti i record sulle preferenze e nel collegio di Napoli vale quanto la Lega. Il capogruppo uscente del Pd raccoglie 42mila e 350 voti risultando il consigliere più votato della Campania (forse in Italia). Un risultato che diventa clamoroso se paragonato ai numeri raccolti dalla Lega nel collegio di Napoli: 48.571 voti. Tra Casillo e il primo partito italiano ci sono solo 6 mila voti di scarto. Un primato assoluto. Ora Casillo, figlio d’arte, punta a una poltrona in giunta. Il sogno è diventare il futuro assessore ai Trasporti della Regione Campania. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutobatte tutti isulle preferenze e nel collegio dila. Il capogruppo uscente del Pd raccoglie 42mila e 350 voti risultando il consigliere più votato della Campania (forse in Italia). Un risultato che diventa clamoroso se paragonato ai numeri raccolti dallanel collegio di: 48.571 voti. Trae il primo partito italiano ci sono6 mila voti di scarto. Un primato assoluto. Ora, figlio d’arte, punta a una poltrona in giunta. Il sogno è diventare il futuro assessore ai Trasporti della Regione Campania. L'articolo ...

“Il dato elettorale di Salerno rafforza ulteriormente la vittoria del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ... impegno profuso che ha contribuito a raggiungere risultati record. Auguro ...

"È la vittoria del popolo che premia le tante cose fatte - ha aggiunto -, gli importanti risultati conseguiti e la chiarezza dei programmi ulteriori. Con il Presidente De Luca siamo impegnati, in tota ...

"Il dato elettorale di Salerno rafforza ulteriormente la vittoria del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ... impegno profuso che ha contribuito a raggiungere risultati record. Auguro ..."