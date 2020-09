Regionali, i Moderati: “Complimenti a Puzio e Orlando per il risultato raggiunto” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “I consiglieri comunali Angela Russo e Annalisa Tomaciello unitamente all’Assessore Oberdan Picucci fanno le congratulazioni al capogruppo Antonio Puzio e alla già Assessore Anna Orlando per l’importante risultato elettorale raggiunto con le elezioni Regionali avutesi nei giorni scorsi, nonostante il fatto che da parte nostra non ci sia stato un vero sostegno e non abbiamo potuto garantire loro il giusto supporto in campagna elettorale”. Così in una nota Angela Russo, Angela Tomaciello e Oberdan Picucci, de “I Moderati” L'articolo Regionali, i Moderati: “Complimenti a Puzio e Orlando per il risultato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “I consiglieri comunali Angela Russo e Annalisa Tomaciello unitamente all’Assessore Oberdan Picucci fanno le congratulazioni al capogruppo Antonioe alla già Assessore Annaper l’importanteelettorale raggiunto con le elezioniavutesi nei giorni scorsi, nonostante il fatto che da parte nostra non ci sia stato un vero sostegno e non abbiamo potuto garantire loro il giusto supporto in campagna elettorale”. Così in una nota Angela Russo, Angela Tomaciello e Oberdan Picucci, de “I” L'articolo, i: “Complimenti aper il...

ItaliaViva : Regionali, Toscana, @matteorenzi a Pisa: 'Ai moderati dico: votate Giani' - Notiziedi_it : Regionali Campania 2020, così ha stravinto De Luca: mezzo milione di voti moderati strappati alla destra - Agenparl : Regionali: Sorte (Cambiamo!), vittoria Toti è risveglio moderati - - italia_MODERATI : PER LA TOTOLO TUTTI I PUGLIESI TOSCANI E CAMPANI DEVONO PAGARE PER LA VITTORIA DEL PD..SI TORNA ALLE DIVISIONI REGI… - rod_abbamonte : RT @RepubblicaTv: Regionali Toscana, Bonafè: 'Abbiamo fermato Salvini': 'I toscani non hanno creduto alla propaganda di Salvini, non hanno… -