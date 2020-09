Reggio Emilia | 24milioni di euro confiscati per frode | operazione “Billions”

(Di mercoledì 23 settembre 2020)fiscale, bancarotta e riciclaggio: ecco le attività criminali dei membri di un’organizzazione di24 milioni dibendiad un’organizzazione criminale di. L’attività della Guardia di Finanza prende il nome di “Billions” La Procura della Repubblica, presso il Tribunale diha concesso l’autorizzazione alla Polizia e la Guardia di Finanza per l’“Billions”. Si tratta di una serie di arresti perfiscale, bancarotta e riciclaggio nonché sequestri di beni e ...

poliziadistato : #squadramobile Reggio Emilia con supporto #Sco e @GDF stanno eseguendo misure cautelari personali per frode fiscale… - MediasetTgcom24 : Ndrangheta, blitz a Reggio Emilia: misure cautelari, 24 milioni sequestrati | Alcuni indagati col reddito di cittad… - petergomezblog : “#Appalti su misura al comune di #Reggio Emilia”: 26 indagati. Anche l’ex assessore alle Infrastrutture e sei dirig… - Ninuzzu16 : RT @NymphoKyka: ??????shopping a Reggio Emilia??nuove calze a rete??che ve ne pare? Piacciono??? - lapazzaglia : Foto appena pubblicata @ Reggio Emilia Centro -

I brianzoli hanno ricevuto un riconoscimento per la promozione in B. L’amministratore delegato: "La prossima per noi è l’annata del grande sogno" ...Oltre 250 operatori della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, stanno dando esecuzione a 51 misure cautelari pers ...