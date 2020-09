Referendum | effetto boomerang per il fronte del No | il M5S e il governo ne escono rafforzati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il giorno dopo il voto, stando esclusivamente ai numeri, quello che conta è che il Sì al taglio dei parlamentari ha ottenuto il 69,64%, che la partecipazione finale è al voto è stata del 53,8% e che non è stata disomogenea a livello nazionale né al traino del voto amministrativo, come aveva paventato e denunciato ildel No nel conflitto di attribuzione sollevato dinanzi alla Consulta (e puntualmente respinto) per affossare l’election day. Ilconfermativo non solo ha decretato una nettissima affermazione del Sì ed un evidentissimo ridimensionamento della cosiddetta rimonta del No, auspicata e gonfiata dalla propaganda a testate unificate della stampa nazionale e dai contorsionismi trasversali ed indecorosi della politica terrorizzata dalla riduzione degli scranni che aveva votato ...