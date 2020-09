Referendum e Regionali 2020: un primo bilancio (Di mercoledì 23 settembre 2020) Trionfo del “Sì”. Il centrosinistra tiene e si riconferma anche in Toscana e Puglia. Nel centrodestra, l'unico vincitore è Fratelli d'Italia. di Salvatore Borghese Nel corso della notte si è andato completato un quadro che era già divenuto chiaro nel pomeriggio di ieri, regalando verdetti a volte inaspettati, per non dire quasi clamorosi. Si è votato per ben quattro tipi di consultazioni elettorali differenti, in questo strano election day – spalmato in verità su due giorni – a cavallo tra (...) - Politica / Referendum, , Regionali, elezioni Regionali Leggi su feedproxy.google (Di mercoledì 23 settembre 2020) Trionfo del “Sì”. Il centrosinistra tiene e si riconferma anche in Toscana e Puglia. Nel centrodestra, l'unico vincitore è Fratelli d'Italia. di Salvatore Borghese Nel corso della notte si è andato completato un quadro che era già divenuto chiaro nel pomeriggio di ieri, regalando verdetti a volte inaspettati, per non dire quasi clamorosi. Si è votato per ben quattro tipi di consultazioni elettorali differenti, in questo strano election day – spalmato in verità su due giorni – a cavallo tra (...) - Politica /, ,, elezioni

