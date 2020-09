Recovery fund e clima, il rapporto: “L’Italia investa l’80% dei fondi europei nella decarbonizzazione. Crescerà del 5% all’anno” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Usare le risorse date dall’Europa quasi esclusivamente per decarbonizzare il nostro paese non rappresenta un freno alla crescita né produce disoccupazione. Al contrario, se l’Italia spendesse l’80% dei fondi del “Next Generation Eu” (il cosiddetto Recovery fund) per investimenti in decarbonizzazione, il Pil aumenterebbe del 30% entro il 2030 e il tasso di occupazione dell’11%, con forte beneficio per i giovani. È la tesi di Ossigeno per la crescita. La decarbonizzazione al centro della strategia economica post-Covid, primo studio macroeconomico in Italia a identificare a livello sistemico il ruolo della decarbonizzazione nella ripresa economica. Scritto da una ventina di specialisti tra cui Enrico Giovannini, Giovanni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Usare le risorse date dall’Europa quasi esclusivamente per decarbonizzare il nostro paese non rappresenta un freno alla crescita né produce disoccupazione. Al contrario, se l’Italia spendesse l’80% deidel “Next Generation Eu” (il cosiddetto) per investimenti in, il Pil aumenterebbe del 30% entro il 2030 e il tasso di occupazione dell’11%, con forte beneficio per i giovani. È la tesi di Ossigeno per la crescita. Laal centro della strategia economica post-Covid, primo studio macroeconomico in Italia a identificare a livello sistemico il ruolo dellaripresa economica. Scritto da una ventina di specialisti tra cui Enrico Giovannini, Giovanni ...

