Real Madrid-PSG | accordo tra titani | Mbappé al centro delle trattative

Si infiamma il mercato e i top club si danno da fare per piazzare colpi importanti in entrata. In Spagna arrivano notizie clamorose riguardanti il Real Madrid. I Blancos, infatti, stanno lavorando con il Paris Saint-Germain per arrivare a Kylian Mbappé. L'attaccante francese è l'obiettivo principale della squadra spagnola, ma non è semplice convincere i parigini a privarsi del loro gioiello.

Secondo il portale spagnolo Don Balon, però, i due club potrebbero allearsi sul mercato in maniera alquanto particolare. Il Real si tirerebbe indietro per Jadon Sancho del Borussia Dortmund, in modo da non frenare il PSG, lasciandogli via libera. Al contempo, i francesi ricambierebbero il favore con la ...

