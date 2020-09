Racket bancarelle, Coia: lavoro M5S ha reso illegalità evidente (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – “Il Racket delle bancarelle di Roma andava avanti almeno dal 2006. Tra gli arrestati anche due ex funzionari del Comune che avrebbero ricevuto soldi e regali per assegnare a loro discrezione i posteggi delle bancarelle. Ringrazio la Procura di Roma, la Guardia di Finanza e la Polizia locale per questa indagine che ha portato a 18 arresti.” “Un’associazione a delinquere in cui sarebbero coinvolti ambulanti e alcuni esponenti di un sindacato della categoria. Grazie anche al lavoro di questa amministrazione che ha approvato una normativa che ha reso evidente un fenomeno di illegalita’ di cui avevamo piu’ volte discusso e riferito, la giustizia interviene su due filoni di indagine che riguardano illeciti nelle autorizzazioni/concessioni di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – “Ildelledi Roma andava avanti almeno dal 2006. Tra gli arrestati anche due ex funzionari del Comune che avrebbero ricevuto soldi e regali per assegnare a loro discrezione i posteggi delle. Ringrazio la Procura di Roma, la Guardia di Finanza e la Polizia locale per questa indagine che ha portato a 18 arresti.” “Un’associazione a delinquere in cui sarebbero coinvolti ambulanti e alcuni esponenti di un sindacato della categoria. Grazie anche aldi questa amministrazione che ha approvato una normativa che haun fenomeno di illegalita’ di cui avevamo piu’ volte discusso e riferito, la giustizia interviene su due filoni di indagine che riguardano illeciti nelle autorizzazioni/concessioni di ...

