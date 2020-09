“Qui è Corleone” | protesta al seggio Poi malore del candidato sindaco VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Qui è Corleone, vergogna”.aldi Lacco Ameno dove ilGiacomo Pascale si scaglia contro il suo rivale alla fine dello scrutinio. Lacco Ameno non elegge il suo nuovoe le elezioni comunali si chiuderanno con il ballottaggio tra Domenico De Siano e Giacomo Pascale. Alla fine dello spoglio, infatti, i due candidati hanno ottenuto gli stessi voti, per la precisione 1541 preferenze. Intorno alle 14 Pascale a capo della lista “Il Faro”, aveva esultato insieme alla sua squadra e rilasciato le prime dichiarazioni da neo-, forte di un vantaggio di tre voti. Un vantaggio che si è poi annullato in seguito al riconteggio di alcune schede contestate dalla lista di De Siano ...