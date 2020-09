Quanto guadagna Rihanna | patrimonio | stipendio e incassi

(Di mercoledì 23 settembre 2020): secondo una classifica pubblicata recentemente dal Sunday Times, la popstar originaria delle Barbadospiù della Regina Elisabetta. I suoi introiti non vengono solo dalla musica ma anche dai marchi nel settore lusso che portano il suo nome.: più ricca della Regina Elisabetta La famosa cantante, che da qualche anno vive a Londra (poco tempo fa ha ottenuto anche la cittadinanza britannica), secondo una classifica stilata dal Sunday Times sulle personalità più ricche del Regno Unito, con undi ben 525 milioni di euro supera, come detto, persino Sua Maestà Elisabetta II che si fermerebbe a 392 milioni. Segui Termometro ...

barbaraboc : @LucillaMasini Ecco qua la risposta: - BiraghiLorenzo : @FanForFun Poi una cosa che Zhang non fa è sicuramente spendere più di quanto il fatturato permetta. Ah ci sono anc… - ElenaIncarnato : Lo stipendio è buono il piatto è sempre pieno consiglieri presidenti trasferte #ElezioniRegionali2020 #campania2020 - eantoniopolonia : @JosiphOliver quanto guadagna? - RunawayAgain : @Skysurfer72 Leggi bene la parte riguardante gli SPORTIVI 50% detassato, ma l'altro 50% a tassazione piena. Questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto guadagna

Fanpage.it

L’interesse di Nadia Busato per le storie delle donne, per quella parte di destino determinata dall’avere un dato corpo sessuato, è sincero. Per la casa editrice Sem ha scritto nel 2018 il romanzo Non ...La sconfitta che porta a casa Matteo Salvini in questa tornata elettorale vale per quattro. Ed è politicamente molto più pesante di quanto dicano i numeri - seppure impietosi - dell'unica sfida uffici ...