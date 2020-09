Quanto costa il silenzio stampa nelle campagne elettorali? (Di mercoledì 23 settembre 2020) Era il 1956, esattamente 64 anni fa, quando si ascrisse la legge n. 212 che disciplinava e disciplina, le campagne elettorali. Da allora tutto è cambiato e tutto sta rapidamente cambiando, anche il concetto di silenzio. Prendiamo a esempio le testate cartacee che il giorno prima del silenzio elettorale hanno impaginato a favore o contro un partito con tanto di spazio elettorale a pagamento. Giuridicamente nessuna piega, ma eticamente? Si perché uno dei pilastri del giornalismo dovrebbe rimanere l’etica. Facendo quindi una panoramica della rassegna cartacea non possiamo non notare una forte e consueta polarizzazione dell’informazione anche su cellulosa e quindi bisogna far appello, categoricamente, all’onestà intellettuale di un direttore di testata che dovrebbe riconoscere ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Era il 1956, esattamente 64 anni fa, quando si ascrisse la legge n. 212 che disciplinava e disciplina, le. Da allora tutto è cambiato e tutto sta rapidamente cambiando, anche il concetto di. Prendiamo a esempio le testate cartacee che il giorno prima delelettorale hanno impaginato a favore o contro un partito con tanto di spazio elettorale a pagamento. Giuridicamente nessuna piega, ma eticamente? Si perché uno dei pilastri del giornalismo dovrebbe rimanere l’etica. Facendo quindi una panoramica della rassegna cartacea non possiamo non notare una forte e consueta polarizzazione dell’informazione anche su cellulosa e quindi bisogna far appello, categoricamente, all’onestà intellettuale di un direttore di testata che dovrebbe riconoscere ...

Radicali : Lo sai quanto costa allo Stato Italiano l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole? Più di 1 MILIARDO di… - tonyfurl01 : RT @mariannaaprile: Conte: “vedremo quanto costa il piano di Speranza per la Salute e decideremo sul Mes”. Il piano di Speranza sulla salu… - ManginiE : RT @mariannaaprile: Conte: “vedremo quanto costa il piano di Speranza per la Salute e decideremo sul Mes”. Il piano di Speranza sulla salu… - ThePowderoomIT : RT @GltFoundation: Quasi il 50% delle donne non sa quanto costa un conto corrente e il 14% non ne ha uno, nemmeno cointestato @SegreClaudia… - algirone : RT @mariannaaprile: Conte: “vedremo quanto costa il piano di Speranza per la Salute e decideremo sul Mes”. Il piano di Speranza sulla salu… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto costa Quanto costa il silenzio stampa nelle campagne elettorali? L'HuffPost Almeno 380 cetacei sono morti nel peggior spiaggiamento di massa nella storia dell’Australia

Lo spiaggiamento di massa verificatosi tra il 21 e il 22 settembre in Tasmania, Stato insulare dell'Australia, è molto più grave di quel che si credesse. Durante una ricognizione aerea nell'area di Ma ...

Costo assicurazione auto online: -15% nel 2020, cali in tutte le Regioni

È un buon momento per sottoscrivere una nuova polizza per l’assicurazione auto. I mesi di lockdown hanno prodotto un calo generalizzato dei prezzi delle polizze RC auto online su tutto il territorio n ...

Lo spiaggiamento di massa verificatosi tra il 21 e il 22 settembre in Tasmania, Stato insulare dell'Australia, è molto più grave di quel che si credesse. Durante una ricognizione aerea nell'area di Ma ...È un buon momento per sottoscrivere una nuova polizza per l’assicurazione auto. I mesi di lockdown hanno prodotto un calo generalizzato dei prezzi delle polizze RC auto online su tutto il territorio n ...