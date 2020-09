Qualificazioni Roland Garros 2020 | Moroni out | passa Blanch al terzo set

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Gian Marcolotta ma are è Ulises. La giornata dei secondo turni del tabellone di qualificazione maschile alsi apre con un ko per i tennisti azzurri. Èad alzare bandiera bianca dopo oltre due ore e 30 minuti di gioco alset contro lo statunitense, numero 250 del ranking. Dopo un primo set lungo un’ora e conclusosi solamente al tiebreak con il punteggio di 7-6(8),pareggia il conto dei set chiudendo il secondo parziale 6-4. Ma sulla lunga distanza a prevalere èche chiude il match alset sul 6-3 accedendo così al turno decisivo.

Primo passo verso il tabellone principale del Roland Garros per l'elvetica Leonie Küng (WTA 144), che al debutto nelle qualificazioni ha sconfitto per 7-5 6-3 la slovena Dalila Jakupovic (244). Oggi a ...Sconfitto invece Sonego da Auger-Aliassime: 6-2 7-6 (2). Al Roland Garros, intanto, proseguono le qualificazioni per lo Slam che inizierà domenica. Nel maschile, dopo le quattro vittorie italiane di ...