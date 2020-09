“Qualcosa di magico” | il nuovo singolo di Max Deste

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Dal 15 settembre 2020, il“Qualcosa di magico” è su tutte le piattaforme digitali…. Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=tFo-x1EJ1MI Dopo l’ottima accoglienza della critica dell’album “Ok silenzio” (2018) e dei singoli “Chiaroscuro” (2019) e “Dolce far niente” (2020), il cantautore svizzero Maxci propone una ballata acustica, con la quale mette in primo piano la magia dell’incontro tra due anime, tra due corpi, in fuga da qualcuno o da qualcosa, che non ci è dato saperlo. Quello che possiamo intuire è che si tratta di due figure enigmatiche, che ispirano tenerezza e dolcezza con un qualcosa di impercettibile e di sfrontato nella loro fuga misteriosa, come dei novelli Adamo ed Eva che vagano nella ...