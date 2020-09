Putin, l'amico dei sovranisti italiani,: 'Navalny si è avvelenato da solo' (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'oppositore russo Aleksei Navalny, dimesso dall'ospedale di Berlino dove era ricoverato, si sarebbe avvelenato da solo con il Novichok per motivi imprecisati, ha detto Vladimir Putin a Emmanuel ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'oppositore russo Aleksei, dimesso dall'ospedale di Berlino dove era ricoverato, si sarebbedacon il Novichok per motivi imprecisati, ha detto Vladimira Emmanuel ...

MassimGiannini : Bella prova di democrazia del Capitano Sovranista #Salvini: al fianco dei dittatori, pur di non fare dispiacere all… - repubblica : Lega, quanto costano all'Italia gli inchini di Salvini all'amico Putin - Anna07942827 : @P_M_1960 Ho un amico giornalista curdo. Hanno un coraggio incredibile. Donne che nascono col fucile in mano. Sfrut… - drogonsfire_ : @hallie_212 Solo Putin è suo amico - NemNemecsek : RT @scavuzzo47: @FrancescoBonif1 @ItaliaViva Ha infinocchiato gli Italioti con l'orgoglismo sovranaro, onde evitare in futuro di avere 'obb… -

Ultime Notizie dalla rete : Putin amico Putin (l'amico dei sovranisti italiani): "Navalny si è avvelenato da solo" Globalist.it Putin (l'amico dei sovranisti italiani): "Navalny si è avvelenato da solo"

L'oppositore russo Aleksei Navalny, dimesso dall'ospedale di Berlino dove era ricoverato, si sarebbe avvelenato da solo con il Novichok per motivi imprecisati, ha detto Vladimir Putin a Emmanuel ...

LETTERA La Lega e l’appoggio ad Alexander Lukashenko

La Lega appoggia la repressione violenta di Alexander Lukashenko, il presidente bielorusso, che bastone e arresta chiunque gli ricordi in piazza che ha fatto brogli per restare al potere. Lo fa astene ...

L'oppositore russo Aleksei Navalny, dimesso dall'ospedale di Berlino dove era ricoverato, si sarebbe avvelenato da solo con il Novichok per motivi imprecisati, ha detto Vladimir Putin a Emmanuel ...La Lega appoggia la repressione violenta di Alexander Lukashenko, il presidente bielorusso, che bastone e arresta chiunque gli ricordi in piazza che ha fatto brogli per restare al potere. Lo fa astene ...