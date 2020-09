PSA - Il gruppo acquista 10 milioni di proprie azioni dalla Dongfeng Motor (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il gruppo PSA compie un altro passo in avanti verso la fusione con la Fiat Chrysler. Il costruttore transalpino ha, infatti, riacquistato dal socio Dongfeng Motor 10 milioni di sue azioni, pari all1,1% del capitale sociale, nel quadro dellaccordo relativo alloperazione di integrazione con gli italo-americani che porterà alla nascita di Stellantis. I dettagli. Le azioni sono state rilevate al prezzo unitario di 16,385 euro e quindi per una spesa complessiva (al netto dei costi sostenuti) di 163,85 milioni di euro. Nel rispetto di quanto concordato lo scorso 18 dicembre, i titoli saranno cancellati una volta entrati in possesso dei francesi (la data di regolamento delloperazione è fissata per il 25 settembre): pertanto, queste ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 23 settembre 2020) IlPSA compie un altro passo in avanti verso la fusione con la Fiat Chrysler. Il costruttore transalpino ha, infatti, rito dal socio10di sue, pari all1,1% del capitale sociale, nel quadro dellaccordo relativo alloperazione di integrazione con gli italo-americani che porterà alla nascita di Stellantis. I dettagli. Lesono state rilevate al prezzo unitario di 16,385 euro e quindi per una spesa complessiva (al netto dei costi sostenuti) di 163,85di euro. Nel rispetto di quanto concordato lo scorso 18 dicembre, i titoli saranno cancellati una volta entrati in possesso dei francesi (la data di regolamento delloperazione è fissata per il 25 settembre): pertanto, queste ...

