Processo Marco Vannini, la richiesta della difesa: "Assolvete i familiari di Antonio Ciontoli" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ciontoli nuovo Processo: oggi 23 settembre ha avuto luogo una nuova udienza dell'Appello bis per l'omicidio di Marco Vannini. Quella odierna è stata la volta dei difensori della famiglia Ciontoli. "Antonio Ciontoli non voleva la morte di Marco": parola alla difesa "Antonio Ciontoli non voleva la sua morte", hanno ribadito i legali dell'uomo che, fin dalla prima ora, si è assunto la responsabilità dello sparo che la sera del 17 maggio 2015 ferì il fidanzato di sua figlia Martina. Al Processo d'appello bis l'avvocato Andrea Miroli ha chiesto per il suo assistito l'omicidio colposo e non volontario, come invece lo scorso febbraio ipotizzò la ...

