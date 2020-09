Principe Harry: nuova vita, nuovi capelli? Il cambio look improvviso (Di mercoledì 23 settembre 2020) Meghan Markle e il Principe Harry sono ormai da parecchio tempo al centro del gossip internazionale. La loro scelta di abbandonare la vita di corte ha fatto molto discutere e tutti si sono trovati spiazzati davanti a tale decisione. Ma ormai la coppia ha iniziato una nuova vita oltreoceano e, da poco, hanno firmato un accordo con Netflix. Un contratto da 150 milioni di dollari che li vedrebbe impegnati nei prossimi anni a collaborare con il colosso dello streaming. D’altronde, non potendo più usufruire dei privilegi della corona inglese i due avrebbero dovuto trovarsi un’occupazione. Tanti cambiamenti ci sono stati negli ultimi tempi per Harry e come si dice in questi casi ‘nuova vita, nuovo taglio di ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 settembre 2020) Meghan Markle e ilsono ormai da parecchio tempo al centro del gossip internazionale. La loro scelta di abbandonare ladi corte ha fatto molto discutere e tutti si sono trovati spiazzati davanti a tale decisione. Ma ormai la coppia ha iniziato unaoltreoceano e, da poco, hanno firmato un accordo con Netflix. Un contratto da 150 milioni di dollari che li vedrebbe impegnati nei prossimi anni a collaborare con il colosso dello streaming. D’altronde, non potendo più usufruire dei privilegi della corona inglese i due avrebbero dovuto trovarsi un’occupazione. Tanti cambiamenti ci sono stati negli ultimi tempi pere come si dice in questi casi ‘, nuovo taglio di ...

