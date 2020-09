Prevenzione, il futuro dell’oncologia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il futuro delle terapie oncologiche sta nella Prevenzione: quanto più precocemente saremo in grado di diagnosticare la malattia, tanto migliore sarà l’esito delle cure. E questo vale soprattutto per tumori inizialmente asintomatici e quindi difficili da diagnosticare, come il cancro del polmone. Se ne parla in “Prevenzione e medicina di precisione: il caso del tumore al polmone” diretta web venerdì 25 settembre ore 10:00-10:30. Intervengono Mirko Merletti, Vice President Head of Oncology, Astra Zeneca Italia; Silvia Novello, Professore Ordinario di Oncologia medica dell’Azienda ospedaliero-universitaria San Luigi Gonzaga di Torino; Giorgio Scagliotti, Professore Ordinario di Oncologia medica Università degli Studi di Torino. “L’importanza di un intervento tempestivo ... Leggi su dilei (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ildelle terapie oncologiche sta nella: quanto più precocemente saremo in grado di diagnosticare la malattia, tanto migliore sarà l’esito delle cure. E questo vale soprattutto per tumori inizialmente asintomatici e quindi difficili da diagnosticare, come il cancro del polmone. Se ne parla in “e medicina di precisione: il caso del tumore al polmone” diretta web venerdì 25 settembre ore 10:00-10:30. Intervengono Mirko Merletti, Vice President Head of Oncology, Astra Zeneca Italia; Silvia Novello, Professore Ordinario di Oncologia medica dell’Azienda ospedaliero-universitaria San Luigi Gonzaga di Torino; Giorgio Scagliotti, Professore Ordinario di Oncologia medica Università degli Studi di Torino. “L’importanza di un intervento tempestivo ...

«La salute e la prevenzione sono al primo posto – riferisce -, per questo ... Per provvedere alle necessità attuali e future, il liceo ha inoltre richiesto un incremento del personale Ata e costituito ...

Il termine “confine” deriva dal latino confinis, composto dal prefisso cum (con) e da finis (limite). A causa della particella cum, il suo significato evidentemente non è solo quello di limite estremo ...

