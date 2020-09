Popolare di Bari avanti con il rilancio | focus si sposta su Piano

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Due anni di perdita prima di rivedere l’utile per Bancadi, che si appresta ad uscire dallo stato di amministrazione straordinaria, gestito dai commissari Enrico Ajello e Antonio Blandini, con la nomina del nuovo CdA da parte dell’assemblea convocata per il 15 ottobre. E proprio in vista di questo importante traguardo, i due commissari sono stati ascoltati alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, dove hanno spiegato che, dopo un 2020 e 2021 in rosso, si arriverà “nel 2022 a un sostanziale pareggio e poi nel 2023 e 2024 a un risultato positivo”. Parlando di una gestione “complessa” in partenza, Blandini ha spiegato che ile il ritorno alla profittabilità dell’Istituto pugliese “trovano il loro presupposto ...