Pobega allo Spezia, è ufficiale: contratto depositato e annuncio del Milan (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tommaso Pobega è un nuovo giocatore dello Spezia. Il centrocampista che lo scorso anno si è messo in luce con il Pordenone in Serie B approda allo Spezia per la sua prima avventura in Serie A dopo il rinnovo firmato col Milan poche settimane fa. Il centrocampista si metterà a disposizione di mister Italiano e andrà a rinfoltire il gruppo bianconero che debutterà nel massimo campionato domenica prossima. Pobega allo Spezia, è ufficiale: contratto depositato e annuncio del Milan Che Pobega sia dello Spezia è ormai una certezza: il contratto risulta ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tommasoè un nuovo giocatore dello. Il centrocampista che lo scorso anno si è messo in luce con il Pordenone in Serie B approdaper la sua prima avventura in Serie A dopo il rinnovo firmato colpoche settimane fa. Il centrocampista si metterà a disposizione di mister Italiano e andrà a rinfoltire il gruppo bianconero che debutterà nel massimo campionato domenica prossima., èdelChesia delloè ormai una certezza: ilrisulta ...

AntoVitiello : AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione per l'acquisizione def… - AntoVitiello : #Pobega in prestito annuale allo #Spezia, questione di ore. Affare in via di definizione - GoalItalia : ??? UFFICIALE ??? Il Milan sfoltisce: Pobega allo Spezia, c'è la firma ?? - salvatorecozza1 : RT @AntoVitiello: AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione per l'acquisizione definitiv… - _schiaffino__ : RT @AntoVitiello: AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione per l'acquisizione definitiv… -