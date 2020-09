PMI | vacilla la ripresa dell’Eurozona

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Seppure indicando tendenze sempre più divergenti tra i settori e le nazioni, l’attività economica dell’Eurozona segna a settembre una fase di stallo. La crescita più rapida del manifatturiero, con in testa la Germania, è stata controbilanciata da un nuovo calo del settore terziario, spesso collegato alla recrudescenza del tasso di contagio del Covid-19. Si è continuata a registrare una netta contrazione dell’occupazione, ad un tasso tuttavia rallentato principalmente nel manifatturiero grazie in parte al miglioramento delle aspettative future. Allo stesso tempo nel corso del mese, la pressione sui prezzi ha indicato una moderazione. L’indice Flash del IHS Markit PMI Composito dell’Eurozona di settembre è diminuito per il secondo mese consecutivo, scendendo da 51,9 di agosto a 50,1 ed indicando un ...