Playoff Champions | la Dinamo Kiev espugna Gent | vince anche l’Olympiakos

internewsit : Champions League, andata play-off: fra una settimana le fasce per l'Inter - - sscalcionapoli1 : Champions, i risultati dell'andata dei playoff: vincono Olympiakos e Dynamo Kiev #UCL - zazoomblog : Champions i risultati dellandata dei playoff: vincono Olympiakos e Dynamo Kiev - #Champions #risultati #dellandata - _SiGonfiaLaRete : Champions League, i risultati dell’andata dei playoff: vittoria della Dinamo Kiev - sportli26181512 : Playoff Champions League: Olympiacos vince, beffa Molde. Supryaga-gol con la Dinamo Kiev: Dopo le gare disputate ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Champions

Sono terminate le tre gare della serata valide per l’andata del playoff di Champions League. Successi per Olympiacos in casa contro l’Omonia e per la Dinamo Kiev che ha violato il campo del Gent per 2 ...Sorridono Dinamo Kiev, Ferencvaros e Olympiakos, rimpianti Gent, Molde e Omonoia. Questo il verdetto delle ultime tre partite del playoff di andata di Champions League. La formazione ucraina si è ...