Pirateria | operazione della Guardia di Finanza | bloccato il 90% della pirateria

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Nuova grandedicontro laaudiovisiva, editoriale e il sistema delle IPTV illegali. Come riporta Calcio e, la maxi, denominata “Evil Web”, ha portato al sequestro di 58 siti web, 150 nuovi domini alias e 18 canali Telegram con più di 80 milioni di accessi annuali che rappresentano circa il 90%audiovisiva ed editoriale in Italia. Le indagini, scaturite dagli approfondimenti svolti nei confronti di una persona con nickname “Diabolik”, sono partite dal Friuli Venezia Giulia e si sono estese anche in Puglia, ...