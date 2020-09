Pioggia intensa, saltano i tombini: l’acqua invade le strade di Telese Terme (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – E’ bastata la prima Pioggia, di quelle con un’intensità maggiore rispetto alle ultime registrate, per creare problemi e disagi agli automobilisti lungo le strade di Telese Terme. Un fiume che ha invaso la carreggiata, tombini che si sono riempiti subito tanto che gli stessi sono state completamente sbalzati dall’acqua e sono finito lungo la statale 87, quella che costeggia il cimitero comunale. Un fenomeno naturale che va ad incrociarsi con la poca cura degli scoli cittadini. Immagini che, purtroppo, nel Sannio sono quasi di routine non appena parte la “stagione delle piogge”. L'articolo Pioggia intensa, saltano ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – E’ bastata la prima, di quelle con un’intensità maggiore rispetto alle ultime registrate, per creare problemi e disagi agli automobilisti lungo ledi. Un fiume che ha invaso la carreggiata,che si sono riempiti subito tanto che gli stessi sono state completamente sbalzati dall’acqua e sono finito lungo la statale 87, quella che costeggia il cimitero comunale. Un fenomeno naturale che va ad incrociarsi con la poca cura degli scoli cittadini. Immagini che, purtroppo, nel Sannio sono quasi di routine non appena parte la “stagione delle piogge”. L'articolo...

