Picchia la moglie con una mazza da baseball, botte anche al figlio di 5 anni: arrestato (Di mercoledì 23 settembre 2020) Picchiava la moglie con una mazza da baseball e usava violenza anche sul figlio di cinque anni che 'non si fa rispettare' sul campo da gioco: è stato arrestato un 28enne di origini tunisine residente ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 settembre 2020)va lacon unadae usava violenzasuldi cinqueche 'non si fa rispettare' sul campo da gioco: è statoun 28enne di origini tunisine residente ...

