Petrov avverte Hamilton | “La Fia non accettera’ più certi comportamenti”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il campione del mondo di F1, Lewis, è da tempo in prima linea nella lotta al razzismo. La decisione di indossare, in occasione del Gp del Mugello, una t-shirt per invitare ad arrestare i poliziotti americani responsabili dell’omicidio di una donna afroamericana, ha sollevato non poche polemiche. A tal proposito, è intervenuto l’ex pilota, Vitaly, che a Championat, è stato molto duro: “Per me questa maglietta, dopo aver invitato tutti a inginocchiarsi, è davvero troppo”. Poi ha rincarato la dose: “È una questione personale per ogni adulto. Hai il diritto di parlare sui social media o di rilasciare interviste, ma penso che il governo degli Stati Uniti sia consapevole del problema. Ma addirittura farlo presente in Formula 1, penso che la metà degli spettatori non ...