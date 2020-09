Pesa solo 17 grammi ma il suo stomaco è pieno di plastica | neonato di Caretta caretta salvato in Calabria FOTO

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 settembre 2020) “La schiusa delle uova con la nascita delle piccole tartarughe marine che vanno in mare è uno degli spettacoli più emozionanti che la natura possa regalarci. Quest’anno i social sono letteralmente impazziti per le notizie di numerose schiuse di tartaruga marina avvenute sulle spiagge italiane. Lae la Sicilia hanno registrato il maggior numero di nidi, come ogni anno, ma molte nuove deposizioni sono state individuate anche in altre Regioni, e questa è una meravigliosa notizia perché significa che i Centri di Recupero e i ricercatori stanno facendo un ottimo lavoro di Tutela della specie. Purtroppo, però, ci sembra che tutti questi sforzi svaniscano in un lampo quando ci ritroviamo davanti casi come quello che stiamo per ...