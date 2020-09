Perché Tesla ora può mettersi a costruire auto economiche (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tesla compatta Elon Musk, istrionico Ceo di Tesla, durante il Battery Day – l’evento in cui sono state svelate le novità sulle future batterie – ha annunciato che la casa costruirà un’auto elettrica compatta economica che sarà commercializzata in America entro i prossimi tre anni: costerà 25mila dollari (circa 21mila euro). In realtà si tratta di una conferma, poiché lo stesso imprenditore di origine sudafricana qualche mese fa aveva già rivelato la volontà di realizzare un’elettrica low cost. La vettura sarà costruita nel nuovo impianto produttivo di Berlino, in Germania, che l’azienda dovrebbe completare entro 2 anni. L’auto, stando alle parole di Musk, dovrebbe quindi ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 settembre 2020)compatta Elon Musk, istrionico Ceo di, durante il Battery Day – l’evento in cui sono state svelate le novità sulle future batterie – ha annunciato che la casa costruirà un’elettrica compatta economica che sarà commercializzata in America entro i prossimi tre anni: costerà 25mila dollari (circa 21mila euro). In realtà si tratta di una conferma, poiché lo stesso imprenditore di origine sudafricana qualche mese fa aveva già rivelato la volontà di realizzare un’elettrica low cost. La vettura sarà costruita nel nuovo impianto produttivo di Berlino, in Germania, che l’azienda dovrebbe completare entro 2 anni. L’, stando alle parole di Musk, dovrebbe quindi ...

