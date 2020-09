Per Johnson in Gran Bretagna ci sono più contagi perché i britannici amano la libertà, non come gli italiani (Di mercoledì 23 settembre 2020) Perché in Gran Bretagna si sta assistendo a un numero elevato di nuovi contagi quotidiani? La risposta l’ha data direttamente il premier britannico Boris Johnson durante una seduta Parlamentare: «Perché, a differenza degli altri Paesi (Italia e Germania, ndr), gli inglesi amano la libertà». Insomma, il pericolo pandemia nel quale il Regno Unito è ricaduto nelle ultime settimane con una seconda ondata – che ha portato all’inasprimento delle sanzioni per chi non rispetta le regole e ad alcuni lockdown locali – non è da ricercare nella gestione dell’emergenza, ma dall’amore per la libertà. LEGGI ANCHE > Boris Johnson inasprisce le multe per chi non rispetta le norme anti-Covid Questa ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Perché insi sta assistendo a un numero elevato di nuoviquotidiani? La risposta l’ha data direttamente il premier britannico Borisdurante una seduta Parlamentare: «Perché, a differenza degli altri Paesi (Italia e Germania, ndr), gli inglesila libertà». Insomma, il pericolo pandemia nel quale il Regno Unito è ricaduto nelle ultime settimane con una seconda ondata – che ha portato all’inasprimento delle sanzioni per chi non rispetta le regole e ad alcuni lockdown locali – non è da ricercare nella gestione dell’emergenza, ma dall’amore per la libertà. LEGGI ANCHE > Borisinasprisce le multe per chi non rispetta le norme anti-Covid Questa ...

