Per Grillo la democrazia rappresentativa è «zoppicante», meglio la «democrazia diretta» (Di mercoledì 23 settembre 2020) A votare «ci va ormai meno del 50 per cento, quindi è una democrazia zoppicante»: queste parte delle parole di Grillo democrazia diretta durante un video intervento nell'ambito della tavola rotonda Ideas for a new world organizzata dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Il ragionamento del leader 5 Stelle ha come base il principio per cui il Parlamento non esercita più una funzione adeguata e che la democrazia rappresentativa così come la conosciamo dovrebbe cedere il passo a quella diretta, il vero futuro della politica. LEGGI ANCHE >>> L'attacco di Di Battista a Di Maio e «la crisi d'identità del ...

