Pensioni ultime notizie: i dubbi sulla Quota 100 e possibili altre opzioni (Di mercoledì 23 settembre 2020) Pensioni ultime notizie: i dubbi sulla Quota 100 rappresentano l’argomento del giorno. La Quota 100, che salvo diverse indicazioni dovrebbe “morire” andando a scadenza naturale, sarebbe troppo onerosa per le casse dello Stato, secondo la Corte dei Conti che bacchetta il Governo invitandolo a fare economia. Pensioni ultime notizie: quale impegno economico? Secondo la Corte dei Conti, l’Inps dovrebbe allora pensare a soluzioni alternative per la pensione. I soldi stanziati per la Quota 100 sono 8 miliardi, troppi secondo i giudici che nella Relazione sulla gestione finanziaria dell’Inps relativamente alle previsioni di spesa nel triennio, scrivono: ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 settembre 2020): i100 rappresentano l’argomento del giorno. La100, che salvo diverse indicazioni dovrebbe “morire” andando a scadenza naturale, sarebbe troppo onerosa per le casse dello Stato, secondo la Corte dei Conti che bacchetta il Governo invitandolo a fare economia.: quale impegno economico? Secondo la Corte dei Conti, l’Inps dovrebbe allora pensare a soluzioni alternative per la pensione. I soldi stanziati per la100 sono 8 miliardi, troppi secondo i giudici che nella Relazionegestione finanziaria dell’Inps relativamente alle previsioni di spesa nel triennio, scrivono: ...

