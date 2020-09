Pensioni: da venerdì 25 settembre in pagamento alle Poste, il calendario (Di mercoledì 23 settembre 2020) Questo il calendario: i cognomi dalla A alla B venerdi' 25 settembre; dalla C alla D sabato mattina 26 settembre; dalla E alla K lunedi' 28 settembre; dalla L alla O martedi' 29 settembre; dalla P alla Rmerc oledi' 30 settembre; dalla S alla Z giovedi' 1° ottobre Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Questo il: i cognomi dalla A alla B venerdi' 25; dalla C alla D sabato mattina 26; dalla E alla K lunedi' 28; dalla L alla O martedi' 29; dalla P alla Rmerc oledi' 30; dalla S alla Z giovedi' 1° ottobre

