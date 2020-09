Pd | Bonaccini chiude al congresso | “Ora? Saremmo da ricoverare”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) BOLOGNA – Stefano Bonaccini chiude all’ipotesi di un congresso nazionale del Pd in questo momento. “Se immaginassimo di chiuderci nelle nostre stanze e nei circoli a discutere del nostro destino, invece di quello del Paese, saremmo da ricoverare”. Lo dice in maniera netta il presidente dell’Emilia-Romagna, ospite questa mattina a ‘L’Aria che tira’.

La squadra gioca aperta, non si chiude mai, ci sono giocatori da tutto il mondo... Non sembra neanche uno di destra...". Così Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, a 'L'aria che ...