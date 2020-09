Paura a bordo dell’Air Force Two: atterraggio d’emergenza per “bird strike” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Attimi di Paura a bordo dell’Air Force Two, il Boeing su cui viaggia il vicepresidente degli Stati Uniti. Sulla rotta New Hampshire-Washington, subito dopo il decollo, l’aereo ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza al Manchester-Boston Regional Airport dopo un impatto con alcuni uccelli (bird strike) che hanno provocato un danno ai motori. Nessuno è rimasto ferito. A bordo era presente il vicepresidente Mike Pence, in New Hampshire per la campagna elettorale: per tornare nella capitale si è imbarcato su un aereo cargo.L'articolo Paura a bordo dell’Air Force Two: atterraggio d’emergenza per “bird strike” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Attimi didell’AirTwo, il Boeing su cui viaggia il vicepresidente degli Stati Uniti. Sulla rotta New Hampshire-Washington, subito dopo il decollo, l’aereo ha dovuto effettuare und’emergenza al Manchester-Boston Regional Airport dopo un impatto con alcuni uccelli (bird strike) che hanno provocato un danno ai motori. Nessuno è rimasto ferito. Aera presente il vicepresidente Mike Pence, in New Hampshire per la campagna elettorale: per tornare nella capitale si è imbarcato su un aereo cargo.L'articolodell’AirTwo:d’emergenza per “bird strike” Meteo Web.

CalellaMichela : RT @Carmen24583545: Ma te voglio guardarti finché il tuo viso sarà lontano dalla mia paura come un uccello dal bordo affilato della notte.… - Ilsub2 : @Carmenthesign @Andy769468035 @SimoneDC75 @RescueMed @alarm_phone E di cosa dovrei aver paura.Vorrebbe forse negare… - elisa24102 : RT @Carmen24583545: Ma te voglio guardarti finché il tuo viso sarà lontano dalla mia paura come un uccello dal bordo affilato della notte.… - TOSADORIDANIELA : RT @Carmen24583545: Ma te voglio guardarti finché il tuo viso sarà lontano dalla mia paura come un uccello dal bordo affilato della notte.… - italiano705 : RT @Carmen24583545: Ma te voglio guardarti finché il tuo viso sarà lontano dalla mia paura come un uccello dal bordo affilato della notte.… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura bordo Ossimo, il furgone precipita nel dirupo: paura per i 5 a bordo Giornale di Brescia Drone in Tunisia: «Arrestato»

Chiude il suo messaggio con un Mai paura, ma sono in tanti ad essersi preoccupati per Flavio De Zorzi, dopo le ultime notizie comunicate ai suoi fan dalla pagina Facebook World Panda Expedition. L'ult ...

Atterraggio di emergenza per aereo Pence

(ANSA) - WASHINGTON, 23 SET - Momenti di paura a bordo dell'Air Force Two, il Boeing su cui viaggia il vicepresidente degli Stati Uniti. Di ritorno a Washington dal New Hampshire, l'aereo subito dopo ...

Chiude il suo messaggio con un Mai paura, ma sono in tanti ad essersi preoccupati per Flavio De Zorzi, dopo le ultime notizie comunicate ai suoi fan dalla pagina Facebook World Panda Expedition. L'ult ...(ANSA) - WASHINGTON, 23 SET - Momenti di paura a bordo dell'Air Force Two, il Boeing su cui viaggia il vicepresidente degli Stati Uniti. Di ritorno a Washington dal New Hampshire, l'aereo subito dopo ...