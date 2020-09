Patto migranti, Von der Leyen presenta il piano: chi non vuole i ricollocamenti pagherà i rimpatri (Di mercoledì 23 settembre 2020) Svelato a Bruxelles il progetto della Commissione. «Obbligo di solidarietà»: i Paesi che si oppongono alle redistribuzioni dagli altri Stati Ue dovranno offrire un aiuto economico. La presidente: «Nuovo inizio». Conte: «Bene ma servono certezze» Leggi su corriere (Di mercoledì 23 settembre 2020) Svelato a Bruxelles il progetto della Commissione. «Obbligo di solidarietà»: i Paesi che si oppongono alle redistribuzioni dagli altri Stati Ue dovranno offrire un aiuto economico. La presidente: «Nuovo inizio». Conte: «Bene ma servono certezze»

