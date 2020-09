Passeggero di un volo Ryanair positivo al coronavirus: lanciato un appello a tutti coloro che hanno viaggiato con lui (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’Asp di Enna ha lanciato un appello ai passeggeri del volo Ryanair FR 5519 diretto da Milano Malpensa a Catania del 18 settembre scorso, con partenza alle ore 20.35. Uno dei passeggeri arrivati nel capoluogo etneo alle 22.35 è risultato positivo al coronavirus. “Il Passeggero – dicono Calogero Gueli e Giuseppe Mazzola, dirigente medico e direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Enna – è stato posto in isolamento fiduciario dal 18 settembre dopo che è risultato positivo al tampone rinofaringeo lunedi’ scorso. tutti i contatti stretti sono stati posti in quarantena e sono stati informati gli organi competenti”. Il dipartimento di prevenzione ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’Asp di Enna haunai passeggeri delFR 5519 diretto da Milano Malpensa a Catania del 18 settembre scorso, con partenza alle ore 20.35. Uno dei passeggeri arrivati nel capoluogo etneo alle 22.35 è risultatoal. “Il– dicono Calogero Gueli e Giuseppe Mazzola, dirigente medico e direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Enna – è stato posto in isolamento fiduciario dal 18 settembre dopo che è risultatoal tampone rinofaringeo lunedi’ scorso.i contatti stretti sono stati posti in quarantena e sono stati informati gli organi competenti”. Il dipartimento di prevenzione ...

